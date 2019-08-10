Зинченко установил новый рекорд АПЛ

Новости спорта:Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола доверяет украинскому футболисту.

Защитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко установил рекорд АПЛ по продолжительности победной серии.

"Горожане" побеждали во всех матчах лиги, если Зинченко был на поле. Для украинца этот матч стал 23-м в рамках английской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что главный тренер Сити продолжает доверять украинскому футболисту. Защитник вышел в основном составе на матч против Вест Хэма.

Этот матч "горожане" выиграли без проблем, а сам Зинченко провел на поле все 90 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко выиграл шестой трофей в Манчестер Сити в матче против Ливерпуля.