Конте прокомментировал подписание Интером Лукаку

Главный тренер Интера Антонио Конте отреагировал на трансфер нападающего Ромелу Лукаку в стан "нерадзурри".
"Он должен усердно работать, как с физической точки зрения, так и для того, чтобы привыкнуть к нашей игре и действиям команды на поле".
"Он, безусловно, станет отличным трансфером, мы действительно счастливы. Он проявит большое желание работать и желание улучшаться", — сказал Конте Inter TV.
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Ранее сообщалось, что полузащитник Интера Иван Перишич близок к тому, чтобы присоединится к Баварии.