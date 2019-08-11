Конте прокомментировал подписание Интером Лукаку

Новости спорта:Наставник миланского Интера Антонио Конте поделился своим мнением о подписании бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Главный тренер Интера Антонио Конте отреагировал на трансфер нападающего Ромелу Лукаку в стан "нерадзурри".

"Он должен усердно работать, как с физической точки зрения, так и для того, чтобы привыкнуть к нашей игре и действиям команды на поле".

"Он, безусловно, станет отличным трансфером, мы действительно счастливы. Он проявит большое желание работать и желание улучшаться", — сказал Конте Inter TV.

Ранее сообщалось, что полузащитник Интера Иван Перишич близок к тому, чтобы присоединится к Баварии.