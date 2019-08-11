Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
UFC Fight Night 156: результаты боев
UFC Fight Night 156: результаты боев
Монфис снялся с турнира в Монреале
Монфис снялся с турнира в Монреале
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)

Рома планирует подписать защитника Ювентуса

Рома планирует подписать защитника Ювентуса
16:02 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Римская Рома планирует подписать этим летом защитника Ювентуса Даниэле Ругани.

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в римскую «Рому».

По информации источника, руководство римлян договорилось с 25-летним футболистом, его зарплата составит 3 млн евро в год.

На данный момент клубам необходимо согласовать все условия трансфера. «Рома» планирует арендовать Ругани с обязательством выкупа за 25 млн евро.

Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)

Весной 2019 года Ругани продлил контракт с «Ювентусом». В сезоне 2018/19 Ругани сыграл 20 матчей в Серии А и забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» нацелился на Ругани.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола, Даниэле Ругани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бой-реванш Руис-Джошуа под угрозой срыва
02 Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
03 Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
04 Милевский забил гол и отпраздновал его в стиле Реброва-Роналду (Видео)
05 Шапаренко может перейти в Зарю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь