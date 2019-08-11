Рома планирует подписать защитника Ювентуса

Новости спорта:Римская Рома планирует подписать этим летом защитника Ювентуса Даниэле Ругани.

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в римскую «Рому».

По информации источника, руководство римлян договорилось с 25-летним футболистом, его зарплата составит 3 млн евро в год.

На данный момент клубам необходимо согласовать все условия трансфера. «Рома» планирует арендовать Ругани с обязательством выкупа за 25 млн евро.

Весной 2019 года Ругани продлил контракт с «Ювентусом». В сезоне 2018/19 Ругани сыграл 20 матчей в Серии А и забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» нацелился на Ругани.