МЮ объявил о покупке Ганнибала из Монако

Новости спорта:Английский Манчестер Юнайтед объявил о переходе хавбека Монако Мейбри Ганнибала.

Манкунианцы проявляли интерес к 16-летнему полузащитнику еще в начале лета. Тогда сообщалось, что конкурировать с английским грандом будет Лион.

Впрочем, "ткачи" уже могут переключаться на другие цели, ведь официальный сайт Монако сообщил, что Мейбри Ганнибал станет игроком Манчестер Юнайтед.

Сумма трансфера официальными источниками не разглашается, но портал Transfermarkt утверждает, что вундеркинд обошелся "красным дьяволам" в 10 миллионов евро.

Отметим, что Мейбри Ганнибал играет на позиции центрального полузащитника.