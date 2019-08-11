Лилль минимально обыграл Нант в стартовом туре Лиги 1

Новости спорта:Лилль в стартовом туре чемпионата Франции минимально обыграл Нант на своем поле.

Представитель Франции в групповом этапе Лиги чемпионов "Лилль" добился домашней победы в поединке с "Нантом". Главным героем встречи стоит признать нападающего Осимхена - в его активе дубль, который и склонил чашу весов в сторону "Лилля".

Чемпионат Франции. 1-й тур.

"Лилль" - "Нант" 2:1

Голы: Осимхен, 20 (1:0); Жиротто, 51 (1:1); Осимхен, 80 (2:1)

"Лилль": Меньян; Челик; Брадарич Д.; Фонте Ж.; Джало Т.; Андре Б.; Сумар (Майя, 56); Иконе (Мандава, 87); Осимхен; Веа (Язиджи, 69); Бамба Ж.

"Нант": Лафон; Ваге М.; Траоре Ш. (Коло Муани, 87); Паллуа; Лукас Лима; Фабио; Жиротто; Туре А.; Кулибали К.; Ронжье; Коко (Мутуссами, 15)

Предупреждения: Бамба Ж., 50; Веа, 65 - Фабио, 43; Траоре Ш., 45; Ваге М., 77