Беринчик вновь посетил матч Зари

Новости спорта:Денис Беринчик родился в луганской области.

Известный украинский боксер Денис Беринчик вновь посетил матч луганской Зари.

На этот раз болельщики могли увидеть Дениса на Оболонь Арене, во время матча Колос - Заря.

"Поздравляю ФК Заря Луганск с победой над Колосом. И конечно же генерального директора Рафаилова Сергея Васильевича", - написал в своем Instagram аккаунте боксер.

Стоит отметить, что Денис Беринчик родился в городе Краснодон, луганской области. Также, боксер уже посещал матч Зари против Будучности в Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось, что Заря уверенно обыграла Колос на выезде.