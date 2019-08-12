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Беринчик вновь посетил матч Зари

Беринчик вновь посетил матч Зари
09:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Денис Беринчик родился в луганской области.

Известный украинский боксер Денис Беринчик вновь посетил матч луганской Зари.

На этот раз болельщики могли увидеть Дениса на Оболонь Арене, во время матча Колос - Заря.

"Поздравляю ФК Заря Луганск с победой над Колосом. И конечно же генерального директора Рафаилова Сергея Васильевича", - написал в своем Instagram аккаунте боксер.

Стоит отметить, что Денис Беринчик родился в городе Краснодон, луганской области. Также, боксер уже посещал матч Зари против Будучности в Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось, что Заря уверенно обыграла Колос на выезде.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса.
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