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Верратти: Хочу, чтобы Неймар остался в ПСЖ

Верратти: Хочу, чтобы Неймар остался в ПСЖ
11:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бразильскому форварду прочат уход этим летом в Барселону или Реал.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти не хочет терять такого партнера по команде, как Неймар, несмотря на то, что во время матча против Нима (3:0) болельщики призывали бразильца покинуть клуб.

"Я не прислушивался. Болельщики могут говорить, что они думают", — заявил Неймар L`Equipe.

"Мы очень близки с Неймаром. Это игрок, который может многое дать Парижу. В прошлом году он забивал в важные моменты".

"Неймар, проваливай": болельщики ПСЖ обратились к бразильцу

"Как только Неймар начнет играть, все будут говорить о нем, потому что это невероятный футболист, который нравится всем. Думаю, для него будет хорошо понимать, уходит он или остается. Это решать клубу, но я хочу, чтобы Неймар остался".

Нападающий парижан Килиан Мбаппе также выразил мнение, что ПСЖ с Неймаром и без – разные команды.

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ПСЖ, Марко Верратти, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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