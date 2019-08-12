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Шевчук сделал свой прогноз на матч Динамо - Брюгге

Шевчук сделал свой прогноз на матч Динамо - Брюгге
12:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Вячеслав Шевчук считает Динамо фаворитом ответного матча с Брюгге.

Экс-наставник донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук в качестве эксперта в программе Великий футбол высказался по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо — Брюгге. Бывший игрок Шахтера считает, что киевляне должны обыгрывать бельгийцев дома.

«Брюгге, наверное, будет от обороны играть. Поэтому, у Динамо будет больше позиционных атак. Хотя, на выезде был открытый футбол. Две команды вышли на поле с задачей атаковать, и никто не оборонялся. Мяч в середине поля не задерживался. Выиграл тот, кто допустил меньше ошибок», — сказал Шевчук.

«Для меня фаворит в этой игре – Динамо. Я считаю, что у них хорошая команда, большой выбор игроков. Опять же, только чтобы не говорили, что не успели восстановиться. Есть Вербич, может, будет Беседин играть. В матче с Шахтером себя хорошо проявил Родригес. Так же и с Брюгге он себя хорошо показал и понравился публике. Он умеет хорошо играть, даже несмотря на то, что пришел из чемпионата Японии».

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«Вчера я увидел, что он понравился публике. В некоторых моментах он очень здорово играл на публику, чтобы ее завоевать. Я почувствовал, что именно киевским болельщикам он понравился, и они его уже приняли».

Напомним, первый матч в Бельгии завершился минимальным поражением команды Александра Хацкевича со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Ханс Ванакен.

Ответная встреча состоится на НСК Олимпийский завтра, 13 августа. Начало игры в 20:30.

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ФК Динамо (Киев), Вячеслав Шевчук, Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола.
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