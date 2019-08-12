Арсенал представил резервную форму на новый сезон

Лондонский Арсенал на официальном сайте поделился третьим комплектом формы на новый сезон Премьер-лиги.
Канониры совместно с Adidas выпустили синюю форму с золотыми вставками. Домашний комплект был представлен еще в начале июля.
В июле также была выпущена желтая выездная форма, сделанная в ретро-стиле.
Introducing our brand-new third kit— Arsenal (@Arsenal) 12 августа 2019 г.
Exclusively available from @adidasfootball and Arsenal until August 18
Новый сезон АПЛ Канониры начали с победы над Ньюкаслом со счетом 1:0. В следующем туре им будет противостоять Бернли 17 августа.