Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Красюк: Контракт на бой с Такамом еще не подписан
Красюк: Контракт на бой с Такамом еще не подписан
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)

Арсенал представил резервную форму на новый сезон

Арсенал представил резервную форму на новый сезон
12:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лондонский Арсенал ярким видео презентовал новую форму.

Лондонский Арсенал на официальном сайте поделился третьим комплектом формы на новый сезон Премьер-лиги.

Канониры совместно с Adidas выпустили синюю форму с золотыми вставками. Домашний комплект был представлен еще в начале июля.

В июле также была выпущена желтая выездная форма, сделанная в ретро-стиле.

АПЛ: Арсенал минимально обыграл Ньюкасл в гостях

Новый сезон АПЛ Канониры начали с победы над Ньюкаслом со счетом 1:0. В следующем туре им будет противостоять Бернли 17 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Луческу: В Европе только Шахтер и Ман Сити выделяются зрелищным стилем игры
02 АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
03 Бьянка Андрееску стала победительницей турнира в Торонто
04 "Неймар, проваливай": болельщики ПСЖ обратились к бразильцу
05 Чемпионат УПЛ: Десна побеждает Днепр-1, Заря бьет Колос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь