Арсенал представил резервную форму на новый сезон

Новости спорта:Лондонский Арсенал ярким видео презентовал новую форму.

Лондонский Арсенал на официальном сайте поделился третьим комплектом формы на новый сезон Премьер-лиги.

Канониры совместно с Adidas выпустили синюю форму с золотыми вставками. Домашний комплект был представлен еще в начале июля.

В июле также была выпущена желтая выездная форма, сделанная в ретро-стиле.

Introducing our brand-new third kit



Exclusively available from @adidasfootball and Arsenal until August 18 — Arsenal (@Arsenal) 12 августа 2019 г.

Новый сезон АПЛ Канониры начали с победы над Ньюкаслом со счетом 1:0. В следующем туре им будет противостоять Бернли 17 августа.