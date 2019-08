Арсенал представил резервную форму на новый сезон

Лондонский Арсенал на официальном сайте поделился третьим комплектом формы на новый сезон Премьер-лиги.

Канониры совместно с Adidas выпустили синюю форму с золотыми вставками. Домашний комплект был представлен еще в начале июля.

В июле также была выпущена желтая выездная форма, сделанная в ретро-стиле.

