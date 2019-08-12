"Вскоре вернусь": Луческу готов возобновить тренерскую карьеру

Новости спорта:Мирча Луческу рассказал о посещении матча горняков с "Динамо".

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о посещении матча горняков с «Динамо» (2:1).

«Это первый матч, который я посетил в рамках чемпионата Украины. Я дважды был на Лиге чемпионов в Харькове, когда «Шахтер» играл с «Ромой» и «Манчестер Сити».

У меня хорошие отношения с моими бывшими подопечными: виделся с Дарио Срной, Вячеславом Шевчуком и Карло Николини. Поддерживаю связь с Жадсоном, Василием Кобиным. В этом перечне также Фернандиньо и Луис Адриано. Мы создали классную команду.

Я люблю Киев. Посетили дом, где жил Булгаков. Прогулялись по Андреевскому спуску – очень красиво. Особенно красивый центр города, мне нравится в любое время возвращаться сюда и в места, где я жил и работал.

Поверьте, это была моя идея приостановить карьеру. Никогда раньше у меня не было каникул, ни разу не отдыхал хотя бы год. Сейчас я отдыхаю, и заново начал испытывать эмоции, мотивацию. И, возможно, вскоре я вернусь в футбол», – сказал Луческу.