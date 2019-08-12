Интер готовит еще один грандиозный трансфер

Новости спорта:"Нерадзурри" готовы потратить около 75 млн евро на полузащитника Лацио.

По информации Tuttosport, у миланского Интера одним из приоритетных вариантов на трансферном рынке на данный момент является Сергей Милинкович-Савич.

24-летний центрхав может обойтись "змеям" в 75 млн евро плюс бонусы. Именно такие условия руководство Интера готово предложить Лацио за игрока.

Сербом также активно интересовался Манчестер Юнайтед, однако в Англии трансферное окно уже закрыто.

Ранее готовность отпустить Милинковича-Савича из Лацио выражали наставник первой команды и президент клуба.