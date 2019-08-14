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Хавбек миланского Интера близок к переезду в чемпионат Турции

Хавбек миланского Интера близок к переезду в чемпионат Турции
07:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник миланского Интера Жоау Мариу может перебраться в стамбульский Галатасарай.

Хавбек Жоау Мариу, на которого не рассчитывают в Интере, входит в сферу интересов Галатасарая, сообщает Football Italia со ссылкой на Клаудию Гарсию.

Турецкий клуб ведет переговоры не об аренде, а о покупке игрока. Это больше всего подходит Интеру, поскольку ранее к нему обращались только с предложениями аренды.

Интерес к Мариу приписывали Монако, Байеру и РБ Лейпциг, а также Брайтону и Вулверхэмптону.

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В Галатасарае Жоау Мариу может заменить Фернандо, который этим летом ушел в Севилью.

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ФК Интер (Милан), ФК Галатасарай, Футбол, Новости футбола, Жоау Мариу.
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