Хавбек миланского Интера близок к переезду в чемпионат Турции

Новости спорта:Полузащитник миланского Интера Жоау Мариу может перебраться в стамбульский Галатасарай.

Хавбек Жоау Мариу, на которого не рассчитывают в Интере, входит в сферу интересов Галатасарая, сообщает Football Italia со ссылкой на Клаудию Гарсию.

Турецкий клуб ведет переговоры не об аренде, а о покупке игрока. Это больше всего подходит Интеру, поскольку ранее к нему обращались только с предложениями аренды.

Интерес к Мариу приписывали Монако, Байеру и РБ Лейпциг, а также Брайтону и Вулверхэмптону.

В Галатасарае Жоау Мариу может заменить Фернандо, который этим летом ушел в Севилью.