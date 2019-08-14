Хавбек миланского Интера близок к переезду в чемпионат Турции

Хавбек Жоау Мариу, на которого не рассчитывают в Интере, входит в сферу интересов Галатасарая, сообщает Football Italia со ссылкой на Клаудию Гарсию.
Турецкий клуб ведет переговоры не об аренде, а о покупке игрока. Это больше всего подходит Интеру, поскольку ранее к нему обращались только с предложениями аренды.
Интерес к Мариу приписывали Монако, Байеру и РБ Лейпциг, а также Брайтону и Вулверхэмптону.
ПСЖ выставил ценник на Неймара для Барселоны
В Галатасарае Жоау Мариу может заменить Фернандо, который этим летом ушел в Севилью.