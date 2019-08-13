Коваленко может вернуться в строй на следующей неделе

Новости спорта:Хавбек сборной Украины по футболу Коваленко приступил к работе с мячом.

Футбольный хавбек донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Виктор Коваленко может вернуться в строй уже на следующей неделе.

Восстановление игрока после травмы вышло на финишную прямую, сообщает Zbirna.com.

На минувшей неделе футболист прошел специальный курс беговой работы, а после матча чемпионата Украины против киевского "Динамо" приступил к упражнениям с мячом.

Пока тренировки Коваленко проходят в индивидуальном режиме, но после поединка "Шахтера" со" Львовом" Виктор планирует вернуться в общую группу.