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Коваленко может вернуться в строй на следующей неделе

Коваленко может вернуться в строй на следующей неделе
20:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Хавбек сборной Украины по футболу Коваленко приступил к работе с мячом.

Футбольный хавбек донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Виктор Коваленко может вернуться в строй уже на следующей неделе.

Восстановление игрока после травмы вышло на финишную прямую, сообщает Zbirna.com.

На минувшей неделе футболист прошел специальный курс беговой работы, а после матча чемпионата Украины против киевского "Динамо" приступил к упражнениям с мячом.

Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию

Пока тренировки Коваленко проходят в индивидуальном режиме, но после поединка "Шахтера" со" Львовом" Виктор планирует вернуться в общую группу.

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ФК Шахтер, Травма, УПЛ, Виктор Коваленко.
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