Динамо - Брюгге: стартовые составы на ответный матч ЛЧ

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич решился на нестандартный ход – с первых минут на матч против Брюгге выйдет хавбек Александр Андриевский. Также в центре нападения сыграет не Артем Беседин, а летний новичок Жерсон Родригес.
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Шепелев, Андриевский – Цыганков, Родригес, Вербич.
Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Де Пена, Караваев, Беседин, Соль.
Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окереке, Бонавентуре.
Запасные: Хорват, Диатта, Митрович, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Опенда.