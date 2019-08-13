Данило - о переходе в Ювентус: Думаю, я сделал правильный выбор

Новости спорта:Бразильский защитник Данило дал первое интервью после перехода в туринский Ювентус из Манчестер Сити.

Новичок "Ювентуса" Данило дал свой первый комментарий, в качестве игрока туринского клуба.

"Я получил очень теплый прием. Перед переходом разговаривал с Сандро, мы дружим более 10 лет. Он посоветовал мне приехать сюда и думаю, что я сделал правильный выбор. Я и раньше вел переговоры с "Ювентусом", но думаю, что сейчас лучшее время для моего прихода.

Мне очень нравится стиль Маурицио Сарри. Не думаю, что у меня будет много трудностей во время адаптации. В Италии защита всегда была очень важна, потому я готов учиться каждый день", - заявил бразильский защитник.

Напомним, что переход Данило стал частью перехода Канселу в "Ман Сити".