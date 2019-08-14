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Кубок Украины: результаты жеребьевки 1-го этапа

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1-го этапа
13:34 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Первый этап Кубка Украины стартует 20-го августа.

Состоялась жеребьевка 1-го этапа Кубка Украины, в котором участие примут 20 команд: 18 представителей Второй лиги и еще 2 аматорских коллектива.

Базовый день проведения матчей - 20-е августа.

Таврия-Симферополь (Херсон) - Реал Фарма (Одесса)

Энергия (Новая Каховка) - Буковина (Черновцы)

Горняк (Кривой Рог) - Чайка (Петропавловская Борщаговка)

Кристалл (Херсон) - Диназ (Вышгород)

Верес (Ровно) - Нива (Тернополь)

Авангард (Бзив) - Волчанск (Волчанск)

Альянс (Липовая Долина) - Ужгород (Ужгород)

Подолье (Хмельницкий) - Полесье (Житомир)

Нива (Винница) - Никополь (Никополь)

Калуш (Калуш) - ВПК-Агро (Шевченковка)

Напомним, Динамо покинуло Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге.

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Чемпионат Украины, Кубок Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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