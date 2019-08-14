Кубок Украины: результаты жеребьевки 1-го этапа

Состоялась жеребьевка 1-го этапа Кубка Украины, в котором участие примут 20 команд: 18 представителей Второй лиги и еще 2 аматорских коллектива.
Базовый день проведения матчей - 20-е августа.
Таврия-Симферополь (Херсон) - Реал Фарма (Одесса)
Энергия (Новая Каховка) - Буковина (Черновцы)
Горняк (Кривой Рог) - Чайка (Петропавловская Борщаговка)
Кристалл (Херсон) - Диназ (Вышгород)
Верес (Ровно) - Нива (Тернополь)
Авангард (Бзив) - Волчанск (Волчанск)
Альянс (Липовая Долина) - Ужгород (Ужгород)
Подолье (Хмельницкий) - Полесье (Житомир)
Нива (Винница) - Никополь (Никополь)
Калуш (Калуш) - ВПК-Агро (Шевченковка)
Напомним, Динамо покинуло Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге.