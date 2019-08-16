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Ивоби рассказал, почему решил сменить Арсенал на Эвертон

Ивоби рассказал, почему решил сменить Арсенал на Эвертон
04:05 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Новичок Эвертона Алекс Ивоби рассказал, почему принял решение покинуть лондонский Арсенал.

Экс-полузащитник Арсенала Алекс Ивоби рассказал о причинах своего трансфера в Эвертон.

"Предложение было слишком привлекательным для меня, чтобы отказаться. Главный тренер Эвертона Марку Силва сказал мне: "У меня есть для тебя место на поле, мы об этом позаботимся". Это то, что вы хотите услышать как игрок.

Он вселил в меня уверенность, что у меня все получится. Я готов к новым испытаниям. На мне всегда было это клеймо "молодой игрок" в Арсенале. Надеюсь, благодаря этому трансферу я смогу сделать себе имя в Премьер-лиге и творить историю вместе с Эвертоном", – передает слова Ивоби Sky Sports.

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Напомним, Ивоби перешел в Эвертон этим летом из Арсенала за 38 млн фунтов, подписав с "ирисками" 5-летний контракт.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Эвертон, Футбол, Новости футбола, Алекс Ивоби.
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