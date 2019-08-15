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Хавбек Монако Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1

Хавбек Монако Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1
16:06 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский полузащитник Монако Сеск Фабрегас схлопотал длительную дисквалификацию по итогам матча против Лиона в первом туре Лиги 1.

В матче-открытии нового сезона элитного дивизиона чемпионата Франции Монако встречалось с Лионом. "Монегаски" не смогли сдержать натиск противника и разгромно уступили (0:3).

Кроме того, Сеск Фабрегас был удален с поля уже на тридцатой минуте встречи за удар соперника сзади по ногам.

Соответствующий орган Лиги 1 вынес полузащитнику наказание в виде трех матчей дисквалификации, сообщает официальный сайт лиги.

Данное удаление стало третьим в клубной карьере Фабрегаса. До этого он получал по одной красной карточке за Арсенал и Челси.

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Футбол, Сеск Фабрегас, ФК Монако, Чемпионат Франции, Новости футбола.
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