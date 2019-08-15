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Такефуса Кубо отказался уходить из Реала в Вальядолид

Такефуса Кубо отказался уходить из Реала в Вальядолид
22:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой талант мадридского Реала Такефуса Кубо отказался уходить в аренду в Вальядолид.

Полузащитник мадридского Реала Такефуса Кубо отказался от трансфера в Вальядолид на правах аренды, сообщает издание Mundo Deportivo.

Японский хавбек посоветовался со своим отцом и агентом и решил, что останется в Реале и будет продолжать свое развитие в структуре "сливочных".

Кубо присоединился к Реалу этим летом, подписав контракт с клубом до 2024 года. Полузащитник сумел впечатлить тренерский штаб "галактикос" во время предсезонной подготовки и теперь будет выступать в молодежной команде.

Ранее сообщалось, что Вальядолид представил голкипера Реала Андрея Лунина.

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ФК Реал, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Такефуса Кубо.
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