Такефуса Кубо отказался уходить из Реала в Вальядолид

Новости спорта:Молодой талант мадридского Реала Такефуса Кубо отказался уходить в аренду в Вальядолид.

Полузащитник мадридского Реала Такефуса Кубо отказался от трансфера в Вальядолид на правах аренды, сообщает издание Mundo Deportivo.

Японский хавбек посоветовался со своим отцом и агентом и решил, что останется в Реале и будет продолжать свое развитие в структуре "сливочных".

Кубо присоединился к Реалу этим летом, подписав контракт с клубом до 2024 года. Полузащитник сумел впечатлить тренерский штаб "галактикос" во время предсезонной подготовки и теперь будет выступать в молодежной команде.

Ранее сообщалось, что Вальядолид представил голкипера Реала Андрея Лунина.