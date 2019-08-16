АЗ - Мариуполь: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта:Подопечные Бабича завершили выступления в еврокубках, разгромно уступив АЗ.

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы Мариуполь играл в гостях с АЗ Алкмар.

Подопечные Александра Бабича разгромно проиграли нидерландскому клубу (0:4), тем самым завершив выступление в еврокубках в этом сезоне.

Футболисты АЗ забили три безответных мяча и в финальном квалификационном раунде встретятся с бельгийским Антверпеном. Также полузащитник Сергей Яворский стал автором автогола на последних минутах встречи.

АЗ - Мариуполь 4:0 (первый матч — 0:0)

Голы: Стенгс, 20, Оувеян, 44, Вейтенс, 62, Яворский, 90 (в свои ворота)

АЗ: Бизот — Свенссон, Влаар (Хацидиакос, 80), Вейтенс (Класи, 75), Вайндал — Мидтшо, Коопмейнерс, Оувеян — Стенгс, Боаду (Дройф, 69), Идрисси

Мариуполь: Худжамов — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков (Корниенко, 46) — Танковский, Федорчук — Чурко (Топалов, 69), Мишнев (Кащук, 83) , Кирюханцев — Вакула