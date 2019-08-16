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"Надо прийти в себя": наставник Мариуполя - о разгромном поражении от АЗ

"Надо прийти в себя": наставник Мариуполя - о разгромном поражении от АЗ
07:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:Наставник Мариуполя Александр Бабич прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал разгромное поражение "азовцев" против АЗ Алкмар в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Специалиста цитирует сайт ФК Мариуполя.

"Мы увидели свой уровень. Уровень мастерства соперника отличается от нашего, нам есть куда стремиться. Ошибались в простых ситуациях, а соперник нет. Мы просили ребят раскрепоститься, но все равно в их действиях чувствовалась нервозность.

Расстроен не результатом, а игрой. При счете 0:2 нужно было играть спокойнее. Но было сложно - соперник играл на кураже. Свое мастерство надо повышать.

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Что дальше? Надо прийти в себя после матча. Много интересного в этом матче отметили для себя, будем теперь применять это в УПЛ. Не накручивали игроков, но они все равно нервничали. Большую часть времени отбирали мяч, не было контроля, не было высокого нападающего, чтобы зацепиться за мяч.

Впереди играл Вакула, поэтому была задача играть низом. Но не получался переход из обороны в атаку. Моментами пытались играть в два нападающих — два игрока должны были выходить против одного защитника. Но не получилось.

Постараемся быстрее восстановиться и найти положительные моменты в этом матче. Ничего страшного не произошло. Теперь надо добраться домой и восстановиться. Из-за перенесенного матча с Динамо у нас есть время все проанализировать, настроится на следующие игры. Сезон продолжается", - заявил специалист.

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Футбол, Новости футбола, ФК Мариуполь, Александр Бабич.
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