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Скрипник - о победе Зари: Почему я должен был гнать команду вперед

Скрипник - о победе Зари: Почему я должен был гнать команду вперед
08:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Наставник "Зари" - о победе над софийским ЦСКА в Лиге Европы

Вчера «Заря» в ответном матча третьего раунда квалификации Лиги Европы обыграла софийский ЦСКА со счетом 1:0 и вышла в стадию плей-офф.

Главный тренер команды Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча:

«ЦСКА приехал сюда забить гол, ведь в ином случае они бы не прошли дальше. Но мы сыграли на ноль. Конечно, нам помогла красная карточка [Турицова]. В футболе такое бывает: вроде как нам могли и пенальти поставить, а в обратной атаке выгнали игрока соперника. Может быть, это стало решающим моментом полностью этого противостояния.

Мы с этими решениями спорить не стали. Дальше играли по счету, пытались не совершать грубые ошибки. Но все равно мы пытались давить, чтобы забить гол, что мы и сделали. И этот пенальти, и в первом матче можно было как ставить, так и не ставить. В этот раз повезло «Заре». Нам надо давать комплименты за те игру и энергию, которые мы показали, чтобы пройти ЦСКА, а не ссылаться на то, что нас судьи вытянули.

Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Сегодня ровно три недели со старта сезона. Мы провели 7 матчей, в которых пять раз победили и дважды сыграли вничью. У соперника тоже была десятая встреча за месяц. Баннер «Мужики», который висел на трибунах, футболисты «Зари» это слово заслуживают.

Сказал Русину, который забил гол и получил красную карточку, что он, наверное, не хочет в Барселону полететь («Заря», скорее всего, в плей-офф сыграет с «Эспаньолом» — прим.). Парня захлестнули эмоции. Он извинился перед всеми. Это все эмоции, ради этого люди приходят на стадион.

С Абу-Ханной, который травмировался, я уже тоже разговаривал. У него сотрясение, завтра будет обследование. Как он говорит, он чувствует себя нормально.

Артем Громов готовится к матчу четвертого тура УПЛ с «Александрией». С большой вероятностью 18 августа он выйдет на поле.

Филипп Будковский становится той фигурой, без которой сложно представить команду. Мы играли без него с «Колосом» (3:1). У нас смешанный состав: есть быстрые ребята, но нужен и такой фактурный нападающий, который может побороться с большими защитниками. Он сильно помогает на стандартах соперников. С теми объемом и желанием, которые сейчас Филипп демонстрирует, он становится очень важной фигурой для нашей игры.

Я тоже хочу выигрывать каждый матч со счетом 8:0, но играется по счету — нам можно было не забивать, чтобы пройти дальше. Почему я должен гнать ребят вперед, чтобы они рисковали, лезли, зарабатывали карточки, чтобы кого-то выгнали? Потом вы же скажете: почему вы не катали мяч, чтобы пройти дальше?».

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола.
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