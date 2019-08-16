Определен соперник Зари в плей-офф квалификации Лиги Европы

Новости спорта:Заря сыграет с Эспаньолом за выход в групповой этап Лиги Европы.

Луганская Заря, после победы над ЦСКА Софией (1:0), узнала своего следующего соперника, с которым поборется за выход в групповой этап Лиги Европы.

В финальном раунде квалификации Лиги Европы подопечные Скрипника встретятся с испанским Эспаньолом.

Барселонский клуб не оставил шансов швейцарскому Люцерну, который дважды потерпел разгромное поражение со счетом 3:0.

Первый матч Зари и Эспаньола состоится 22 августа в Испании. Примечательно, что луганскому клубу не сможет помочь форвард Назарий Русин, который получил красную карточку в матче с болгарским ЦСКА.

Что касается ответного матча, то он пройдет 29 августа в Запорожье.