Официально: Месси пропустит старт Ла лиги

Аргентинский форвард каталонской Барселоны Лионель Месси не сыграет в первом туре испанской Ла Лиги против Атлетика из Бильбао.

Футболист еще не полностью восстановился от полученной травмы. аргентинца было диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени.

Аргентинец может восстановиться от повреждения уже на следующей неделе и приступит к тренировках с основным составом.

SQUAD

#AthleticBarça

San Mamés

This is the first list for our La Liga debut! pic.twitter.com/zH7r3jSF2n