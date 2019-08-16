Официально: Месси пропустит старт Ла лиги

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Пятница, 16.08.2019
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10:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Футболист продолжает восстанавливаться от травмы.

Аргентинский форвард каталонской Барселоны Лионель Месси не сыграет в первом туре испанской Ла Лиги против Атлетика из Бильбао.

Футболист еще не полностью восстановился от полученной травмы. аргентинца было диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени.

Аргентинец может восстановиться от повреждения уже на следующей неделе и приступит к тренировках с основным составом.

Барселона поддержала Месси

Матч против Атлетика состоится 16-го августа в Бильбао. Начало матча - в 22:00.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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