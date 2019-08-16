Вальядолид отправил конкурента Лунина в Сегунду

Новости спорта:Хосе Антонио Каро продолжит карьеру в клубе из Сегунды.

Один из конкурентов украинского голкипера Андрея Лунина за место в основном составе Вальядолида Хосе Антонио Каро покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба "бело-фиолетовых".

Испанский вратарь предстоящий сезон проведет на правах аренды в клубе из Сегунды - Понферрадине.

Отметим, что главным конкурентом Лунина в Вальядолиде является воспитанник Барселоны Хорди Масипом, который сыграл 35 из 38 матчей в предыдущем розыгрыше Ла Лиги и пользуется огромным доверием со стороны руководства и тренерского штаба испанского клуба.