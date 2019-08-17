"О глобальных задачах пока говорить нет смысла": Михайличенко озвучил первые цели

Новости спорта:Новый главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко говорит, что хорошо знает нынешний состав команды.

Новый главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко озвучил свои первые шаги и задачи, которые он ставит перед командой. Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».

«Прежде всего, нужно хорошо познакомиться с ребятами, объяснить стратегию и тактику, которую я хотел бы видеть, словом, провести нормальную работу и подготовиться к следующей игре. А о глобальных задачах пока говорить нет смысла, поскольку они неизменны уже много лет.

Я следил за всеми футболистами и хорошо их знаю, а во многих трансферах участвовал, поэтому имею представление о тех, кто в команде. Но одно дело видеть матчи, а другое - смотреть, как выполняются те или иные требования, и оценить это изнутри. Как ребята будут привыкать ко мне, так и я должен посмотреть на все под другим углом.

На данный момент у меня есть доверие абсолютно ко всем. Исходя из того, кто будет лучше подготовлен, кто будет лучше выполнять те или иные требования, так и будем определять состав на матчи», - рассказал Михайличенко.