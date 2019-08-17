Рома подписала будущую звезду турецкого футбола

Новости спорта:Рома на официальном сайте сообщила о переходе защитника Генчлербирлиги Мерта Четина.

Рома на официальном сайте сообщила о переходе защитника Генчлербирлиги Мерта Четина. Джалоросси подписали с турком 5-летний контракт.

В прошлом сезоне в составе Генчлербирлиги 22-летний Четин провел 25 матчей, отличившись 1 забитым мячом.

Рома подписала в межсезонье вратаря Бетиса Пау Лопеса, полузащитника Наполи Амаду Диавара и нападающего ПСЖ Рубена Проведенса.

Помимо этого, Волки арендовали с обязательством выкупа защитника Аталанты Джанлуку Манчини и полузащитника Фиорентина Жордана Верету.

Рома начинает новый сезон под руководством экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки. В первом туре чемпионата Италии джалоросси дома сыграют против Дженоа.