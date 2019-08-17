Вердер вышел на первое место по числу матчей в Бундеслиге

Новости спорта:Сегодня бременцы переписали историю.

Бременский Вердер, сыгравший сегодня в матче 1-го тура Бундеслиги против Фортуны (1:3), побил рекорд Гамбурга по количеству матчей в высшем дивизионе Германии.

Музыканты провели свой 1867-й поединок в рамках Бундеслиги, что на один больше чем у Горожан.

Подобное достижение покорилось команде Флориана Кофельдта благодаря вылету Гамбурга во вторую Бундеслигу два года назад, по итогам прошлого сезона подопечные Хеккинга заняли лишь четвертое место и не вышли в высший дивизион.

В следующем туре чемпионата Германии Вердер сыграет с Хоффенхаймом, 24 августа.