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Гвардиола и Агуэрро повздорили во время матча (Видео)

Гвардиола и Агуэрро повздорили во время матча (Видео)
07:28 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:После игры футболист и тренер обнялись.

«Манчестер Сити» сыграл вничью 2:2 в центральном матче второго тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Во втором тайме наставник горожан Хосеп Гвардиола заменил форварда Серхио Агуэрро. Игрок был очень недоволен этим и вступил в перепалку с тренером.

После игры они помирились.

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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