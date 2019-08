Гвардиола и Агуэрро повздорили во время матча (Видео)

«Манчестер Сити» сыграл вничью 2:2 в центральном матче второго тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Во втором тайме наставник горожан Хосеп Гвардиола заменил форварда Серхио Агуэрро. Игрок был очень недоволен этим и вступил в перепалку с тренером.

Everyone is being silent on what happened between Pep & Kün Aguero But when pogba and Mourinho had issues the whole pl was upside down #MCITOT #guardiola #premierleauge #ManchesterCity pic.twitter.com/wMzdGloZrS

— Jeffrey (@baaadcaptain) 17 августа 2019 г.