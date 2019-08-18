Лунин попал в заявку Вальядолида на матч 1-го тура Ла Лиги

20-летний украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который в новом сезоне будет защищать цвета "Вальядолида" на правах аренды, может дебютировать за "бело-фиолетовых" уже сегодня.
Официальный твиттер испанского клуба опубликовал заявку команды на матч первого тура чемпионата Испании против "Бетиса". Лунину нашлось место в списке из 18 футболистов.
Convocatoria para el debut liguero
https://t.co/CfoWy6SRsq#pucela #RealBetisRealValladolid pic.twitter.com/IV2H7zy02S
— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 18, 2019
Отметим, что матч "Бетис" – "Вальядолид" начнется в 22:00 по Киеву.