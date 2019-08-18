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Лунин попал в заявку Вальядолида на матч 1-го тура Ла Лиги

Лунин попал в заявку Вальядолида на матч 1-го тура Ла Лиги
13:33 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин может дебютировать в новом клуба в матче первого тура Ла-Лиги.

20-летний украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который в новом сезоне будет защищать цвета "Вальядолида" на правах аренды, может дебютировать за "бело-фиолетовых" уже сегодня.

Официальный твиттер испанского клуба опубликовал заявку команды на матч первого тура чемпионата Испании против "Бетиса". Лунину нашлось место в списке из 18 футболистов.

Гол на 101-й минуте, 8 мячей в одном матче - в обзоре субботних игр в Ла Лиге (Видео)

Отметим, что матч "Бетис" – "Вальядолид" начнется в 22:00 по Киеву.

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ФК Реал, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
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