Томас Тухель: Неймар - игрок ПСЖ и я всегда буду защищать его

Новости спорта:Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился своим мнением относительно возможного ухода Неймара в другой клуб.

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал ситуацию с форвардом парижан Неймаром.

"Он игрок "ПСЖ". Если ситуация не изменится, Неймар останется.

Пока изменений нет. У Неймара есть три года по контракту. Он чувствительный, поэтому я всегда буду защищать его.

Хочу видеть, как Неймар играет на своем лучшем уровне все 90 минут: агрессивно и с большим количеством обводок", – рассказал Томас Тухель.

В ПСЖ Неймар перебрался из Барселоны 3 августа 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.