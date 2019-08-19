Томас Тухель: Неймар - игрок ПСЖ и я всегда буду защищать его

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал ситуацию с форвардом парижан Неймаром.
"Он игрок "ПСЖ". Если ситуация не изменится, Неймар останется.
Пока изменений нет. У Неймара есть три года по контракту. Он чувствительный, поэтому я всегда буду защищать его.
Хочу видеть, как Неймар играет на своем лучшем уровне все 90 минут: агрессивно и с большим количеством обводок", – рассказал Томас Тухель.
Коутиньо прибыл в Мюнхен для завершения перехода в Баварию
В ПСЖ Неймар перебрался из Барселоны 3 августа 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.