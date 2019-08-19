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Томас Тухель: Неймар - игрок ПСЖ и я всегда буду защищать его

Томас Тухель: Неймар - игрок ПСЖ и я всегда буду защищать его
06:03 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился своим мнением относительно возможного ухода Неймара в другой клуб.

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал ситуацию с форвардом парижан Неймаром.

"Он игрок "ПСЖ". Если ситуация не изменится, Неймар останется.

Пока изменений нет. У Неймара есть три года по контракту. Он чувствительный, поэтому я всегда буду защищать его.

Хочу видеть, как Неймар играет на своем лучшем уровне все 90 минут: агрессивно и с большим количеством обводок", – рассказал Томас Тухель.

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В ПСЖ Неймар перебрался из Барселоны 3 августа 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола, Томас Тухель.
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