Коутиньо прибыл в Мюнхен для завершения перехода в Баварию

Новости спорта:Бразильский хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо в скором времени станет официально игроком мюнхенской Баварии.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо находится в шаге от того, чтобы стать игроком "Баварии".

Ранее оба клуба объявили о договоренности по поводу годичной аренды Коутиньо в "Баварию".

Coutinho ya está en Munich para firmar con el Bayern @Sky_Marc pic.twitter.com/bWA3ZlZoX2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 18, 2019

27-летний бразилец сегодня прибыл в Мюнхен, где вскоре пройдет медобследование для нового клуба.

Филиппе Коутиньо является воспитанником бразильского клуба Васко да Гама. Первым европейским клубом бразильца стал миланский Интер. Также он поиграл за такие клубы, как Эспаньол и Ливерпуль. В Барселону Коутиньо перешел 6 января 2018 года за 106 млн фунтов стерлингов.