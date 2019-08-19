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Наставник Карпат - о победе над Олимпиком и дебюте Кучера

Наставник Карпат - о победе над Олимпиком и дебюте Кучера
03:56 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Александр Чижевский прокомментировал выездную победу львовских Карпат над донецким Олимпиком.

Главный тренер "Карпат" Александр Чижевский - о выездной победе над донецким "Олимпиком" (3:1) и дебюте Александра Кучера.

- Очень приятно, что мы наконец-то добыли эту долгожданную победу, ведь очень долго к ней шли. Болельщики уже соскучились по ним. Мы были настроены победить, хоть и понимали, что это будет непросто, потому что "Олимпик" тоже хотел выиграть. Хотим посвятить эту победу нашим ветеранам, ведь вчера было ровно 50 лет со дня завоевания Кубка СССР.

Надеюсь, что эта игра даст нам толчок в следующих матчах и мы будем двигаться дальше. Когда пробивают пенальти, то у меня привычка не смотреть, ведь очень больно видеть, если футболист не забивает.

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Кучер прошел очень хорошую школу, успев поиграть на высоком уровне. И этот опыт он может передать прежде всего молодым футболистам. Поскольку у нас молодая команда, Александр подсказывает на футбольном поле, как лучше действовать. Считаю, что в будущих встречах он нам так же поможет, как в сегодняшней игре. Главное, чтобы футболист выходил на поле и отдавался на все сто процентов. И нет разницы, украинец это или легионер, - цитирует Чижевского Информационный центр "зелёно-белых".

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ФК Олимпик, ФК Карпаты, Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, Александр Чижевский.
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