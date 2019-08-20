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Форвард Барселоны получил серьезную травму

Форвард Барселоны получил серьезную травму
09:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Усман Дембеле пропустит 5 недель из-за повреждения

Французский нападающий Барселоны Усман Дембеле пропустит 5 недель из-за повреждения, сообщает официальный сайт каталонцев.

Медицинское обследование выявило у 22-летнего футболиста деформацию подколенного сухожилия левой ноги, сроки его восстановления могут пройти быстрее или, наоборот, затянуться.

Это повреждение — рецидив старой травмы, которую он получил в январе прошлого сезона. Француз испытывал боль на протяжении поединка первого тура Ла Лиги с Атлетиком (0:1).

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Дембеле в прошлом сезоне сыграл 42 матча за Барселону во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 9 результативных передач.

В следующем матче команды Вальверде сыграет против Бетиса 25 августа.

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ФК Барселона, Футбол, Примера, Новости футбола, Усман Дембеле.
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