Форвард Барселоны получил серьезную травму

Новости спорта:Усман Дембеле пропустит 5 недель из-за повреждения

Французский нападающий Барселоны Усман Дембеле пропустит 5 недель из-за повреждения, сообщает официальный сайт каталонцев.

Медицинское обследование выявило у 22-летнего футболиста деформацию подколенного сухожилия левой ноги, сроки его восстановления могут пройти быстрее или, наоборот, затянуться.

Это повреждение — рецидив старой травмы, которую он получил в январе прошлого сезона. Француз испытывал боль на протяжении поединка первого тура Ла Лиги с Атлетиком (0:1).

Дембеле в прошлом сезоне сыграл 42 матча за Барселону во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 9 результативных передач.

В следующем матче команды Вальверде сыграет против Бетиса 25 августа.