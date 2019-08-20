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Дуэлунд: Мне потребуется операция

Дуэлунд: Мне потребуется операция
12:37 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Миккель Дуэлунд рассказал о травме и новом тренере.

Полузащитник "бело-синих" Миккель Дуэлунд в интервью пресс-службе "Динамо" рассказал о своей травме, о том, как себя чувствует в Украине и о коммуникации с новым главным тренером команды Алексеем Михайличенко.

- Миккель, как ты? Как себя чувствуешь?

- Моя нога не в идеальном состоянии на данный момент – мне потребуется операция. Без футбола буду еще 5-6 недель. Очень устал от этого. Я очень расстроен, так как даже не тренируюсь с командой, ведь хочу показать свои способности новому тренерскому штабу.

- Нашел ли ты общий язык с новым главным тренером Алексеем Александровичем Михайличенко?

- Думаю, мы должны говорить по-русски. Каждый день улучшаю свои языковые навыки. Сейчас я понимаю практически все, но нужно еще немного времени, чтобы заговорить на русском. Хочу отметить, что украинский отличается от русского, и когда люди говорят быстро, чувствую, будто я ничего не знаю. Большинство игроков в команде общается на русском. Украинским футболистам тяжело дается изучение английского языка.

- Какое первое впечатление произвел Алексей Александрович?

- Думаю, он большой профессионал. Повторюсь, меня очень расстраивает моя травма и то, что не могу себя показать на поле.

- Какое настроение в команде после поражений и смены главного тренера?

- Мы начинаем все с начала. Могу сказать, что многим футболистам "Динамо" нравился Александр Хацкевич, но иногда нужно что-то изменить, чтобы достичь результатов. Мы должны выиграть чемпионат, хорошо выступить в Лиге Европы. Потребуется время на то, чтобы на 100% понимать требования и футбольную философию нового тренера. Настроение в команде хорошее и мы готовы дальше бороться за победы.

- Ты уже продолжительное время не играешь. Как поддерживаешь ментальное здоровье?

- Это нелегко. Мне нравится Киев. Даже когда еду в Данию, чувствую, что мой дом – это Киев. Чувствую себя частью украинского общества. Психологически тяжело столько не играть. Уже жду окончания этого периода.

- Ты был с Карлосом де Пеной в Чернобыле. Какие эмоции остались?

- Это был невероятный опыт. Там произошли ужасные события в прошлом. Я давно знаю о Чернобыле и хотелось побывать там. Хочу отметить, что в Чернобыле очень жутко. Мы прочувствовали атмосферу катастрофы и увидели пугающие вещи.

- Какое следующее место хотел бы посетить в Украине?

- На данный момент, хочу остановиться на Киеве (смеется). Чернобыля нам хватило. Но в целом мне нравится узнавать больше об Украине. Поэтому, в планах на будущее – посетить другие украинские города.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Миккель Дуэлунд.
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