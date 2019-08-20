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Экс-игрок Карпат: Когда я играл в Украине, нам давали пострелять из базуки

Экс-игрок Карпат: Когда я играл в Украине, нам давали пострелять из базуки
21:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший защитник Карпат Данило Авелар поделился очень интересными фактами о времени проведенном во львовском клубе.

Экс-защитник львовских Карпат Данило Авелар, ныне выступающий за бразильский Коринтианс признался, что руководство "львовян" возило футболистов на военную базу.

"Когда я играл в Украине, наш тренер отвез нас на военную базу, чтобы мотивировать команду.

Мы стреляли из АК-47, а одному футболисту даже позволили выстрелить из базуки. Через два дня мы проиграли 0:5", - цитирует Авелара журналист Альберт Ортега.

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Напомним, Авелар выступал за Карпаты с 2010 по 2013 года. После львовского периода он выступал в Шальке, Кальяри, Торино, Амьене и Коринтиансе.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, Данило Авелар.
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