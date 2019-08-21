В Барселоне намекнули на возвращение Неймара

Новости спорта:Каталонцы значительно продвинулись в вопросе возвращения в команду бразильца Неймара.

Звездный нападающий ПСЖ Неймар близок к своему возвращению в Барселону. Об этом сообщает каталонский портал RAC1.

По информации источника, стороны находятся на стадии продвинутых переговоров по бразильскому форварду.

Руководство "сине-гранатовых" даже начало подготовку к будущей презентации Неймара. Так, Барселона уже заказала футболки с фамилией 27-летнего форварда, а сам игрок записал видеообращение к фанатам "сине-гранатовых", которое появится после объявления перехода.

Напомним, что Неймар выступал за Барселону с 2013 года, но летом 2017 он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.