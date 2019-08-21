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Николя Пепе назвал главную цель Арсенала на новый сезон

Николя Пепе назвал главную цель Арсенала на новый сезон
15:28 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Звездный новичок лондонского Арсенала Николя Пепе поделился тем, как идет процесс его адаптации в новой стране и новой команде.

Полузащитник "Арсенала" Николя Пепе рассказал о том, как проходит его адаптация в лондонском клубе, при этом упомянув о задачах команды на сезон.

"Все очень здорово, потому что Унаи Эмери говорит по-французски, что делает проще наше общение. Я новичок, стратегия и тактика для меня новые, и очень помогает то, что я могу получить поддержку тренера. Теперь мне нужно учить английский, он мне помогает также и с этим.

Я выбрал "Арсенал", потому что это клуб с большими целями: здесь мечтают вернуться в Лигу чемпионов. А я тоже амбициозный человек, так что выбор логичен.

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Меня привлекает АПЛ, потому что это лучшая лига в мире. Наш план заключается в том, чтобы выиграть Лигу Европы, это наша цель. Это европейский кубок, и мы хотим добиться большего, нежели в прошлом сезоне. Я верю, что у нас все получится - приводит слова 24-летнего ивуарийца официальный сайт "канониров".

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Напомним, в сезоне-2018/2019 "Арсенал" дошел до финала Лиги Европы, где проиграл "Челси" (1:4). Пепе стал игроком "канониров" этим летом после перехода из "Лилля" за 80 миллионов евро.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Николя Пепе.
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