Бавария заинтересована в подписании хавбека Эспаньола

Новости спорта:Хавбек испанского Эспаньола Марк Рока вызвал интерес со стороны мюнхенской Баварии.

Бавария заинтересована в подписании полузащитника Эспаньола Марка Роки, сообщает Sport Bild. Уже завтра, 22 августа, испанцы сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против луганской Зари.

Клуб из Барселоны стремится получить за своего футболиста 40 млн евро. По информации Mundo Deportivo, интерес к нему проявляет и Реал.

Этим летом Рока вместе со сборной Испании U-21 выиграл чемпионат Европы, который проходил в Италии.

Рока является воспитанником Эспаньола. В 11 лет пришел, а в 2014 году окончил академию клуба, 24 августа 2014 года дебютировал за вторую команду в поединке против Льейды. Всего в дебютном сезоне сыграл в 11 встречах, в восьми — выходил в стартовом составе.

4 августа 2015 года подписал контракт с "попугаями" сроком до конца сезона 2017. Сезон 2015/16 был твердым игроком основного состава, провел 34 встречи, забил 3 мяча.

Также сообщалось, что Эспаньол усилился опытным защитником Севильи Себастьяном Коршией.