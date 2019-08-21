Реал отказался отпускать своего полузащитника в Бетис

Новости спорта:Хавбек мадридского Реала Федерико Вальверде не покинет стан "сливочных" текущим летом.

Мадридский Реал не намерен в текущее трансферное окно отпускать полузащитника команды Федерико Вальверде, сообщает Don Balon.

По данным источника, в услугах 21-летнего уругвайского футболиста заинтересован Бетис, но "бланкос" отказались вести переговоры с "вердибланкос".

Также отмечается, что сам Вальверде был бы не против покинуть Реал, так как опасается за количество игрового времени в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что мадридцев может покинуть голкипер Кейлор Навас, который попал в сферу интересов ПСЖ.