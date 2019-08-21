Олимпик может возглавить экс-защитник Динамо

Новости спорта:Бывший игрок киевского Динамо Горан Саблич может стать наставником донецкого Олимпика.

Новым тренером донецкого «Олимпика» может стать бывший защитник киевского «Динамо» Горан Саблич. Об этом сообщил бывший пресс-атташе «олимпийцев» Олег Барков.

Напомним, Саблич во время карьеры игрока защищал цвета «Динамо» в период с 2002 по 2010 годы. За время тренерской карьеры успел поработать с такими командами как «Сплит» (Хорватия), «Широки-Бриег» (Босния и Герцеговина) и «Шериф» (Молдова). «Широки-Бриег» под его руководством выиграл Кубок страны.

Отметим, что 24 августа «Олимпику» предстоит встреча с киевским «Динамо» в рамках 5-го тура УПЛ.

Ранее «Олимпик» уволил с поста главного тренера бразильца Жулио Сезара.