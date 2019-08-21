Скрипник: Нам очень приятно оказаться здесь и сыграть с Эспаньолом

Новости спорта:Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции перед встречей с Эспаньолом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции перед встречей с Эспаньолом в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы.

"Нам очень приятно оказаться здесь и сыграть с такой хорошей командой, как Эспаньол. Не буду говорить высокие слова или давать какие-то обещания. Мы знаем свою силу, знаем, против кого будем играть. Но в тоже время никто не запретит нам мечтать. Все мы хотим, чтобы мечты когда-то сбылись. Могу пообещать нашим болельщикам, что наша команда оставит все силы на этом прекрасном стадионе", - отметил Скрипник.

Также наставник высказался относительно напряженного графика команды, отметив, что это нормально для современного футбола.

"Такой ритм – это часть футбола. За месяц проведем 10 игр. Тяжело, но мы сами этого хотим. Мечтаем добиваться успехов. Стараемся быть всегда на позитиве, чтобы быстрее восстанавливаться. Сыграть в таком городе, против клуба с большой историей – дорогого стоит. Это неоценимый опыт. Сделаем все, для того, чтобы о нас говорили позитивно", - считает тренер.

Не обошел стороной наставник вопрос травмы защитника Виталия Вернидуба, из-за чего в обороне приходится рассчитывать на молодых игроков.

"Тренеру всегда неприятно, когда его футболисты получают травму. Вне зависимости от амплуа и возраста. Травмы – часть футбола. Поэтому в командах и бывает больше 20 футболистов. Где, если не через такие игры, молодым ребятам набираться опыта? Ребята, которые сыграют завтра, долго не забудут матч против Эспаньола. Шанс не просто посмотреть еврокубки по телевизору, а сыграть самому, выпадает далеко не всем. У нашей команды такой шанс есть. Уверен, что футболисты выйдут на поле с большим желанием и заменят травмированных или дисквалифицированных игроков", - говорит тренер.

При этом Виктор Скрипник надеется, что интрига сохраниться после первой встречи команд

"Нам очень хочется, чтобы все решающее приехало с нами в Запорожье и второй тайм мы сыграли там. Чтобы именно в Запорожье решилось, кто пройдет дальше. В футболе все бывает. Не нам эту историю писать. До нас была масса ярких примеров с другими командами. Повторюсь, наши мечты остаются с нами и никто не посмеет нам запретить мечтать. Хотим осуществить свою мечту", - заявил наставник.

Интересно главный тренер Зари ответил на вопрос, что больше всего беспокоит перед встречей, напомнив, что обе команды проиграли свои последние матчи.

"Мы смотрим на себя. Задайте этот вопрос мне завтра после матча. Концентрируемся на своей игре. Разбираем соперника. То, что они проиграли дома Севилье ни о чем не говорит. Мы тоже проиграли свой домашний поединок. Так что завтра встретятся два "неудачника", - отметил Скрипник.

Отметим, что первый матч плей-офф Лиги Европы Эспаньол - Заря пройдет в Испании 22 августа.