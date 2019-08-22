Марлос - о новом тренере Шахтера и предстоящем матче против Мариуполя

Новости спорта:Атакующий хавбек Шахтера и сборной Украины Марлос прокомментировал предстоящий матч "горняков" против ФК Мариуполь.

Полузащитник Шахтер Марлос рассказал о работе под руководством Луиша Каштру и поделился ожиданиями от матча с Мариуполем в 5-м туре УПЛ.

"Каштру – важный тренер для нас. Некоторые характеристики схожи с теми, что были у Паулу Фонсеки. Он любит удерживать мяч, и я верю, что это главное, ведь наши игроки любят владение и атакующий футбол. Луиш Каштру – наставник, у которого отлично отработаны тактические схемы. То, что с нами работает такой человек, – очередной положительный момент, которого добилась администрация клуба. Надеюсь, мы будем очень успешны с этим главным тренером".

"Честно говоря, со своим опытом я уже не чувствую разницы между позициями. Когда находишься на поле, это не самое главное. Важно действительно понимать футбол, стиль игры, а также своих соперников. Ты можешь быть на любой позиции, но важно знать, что и когда ты делаешь. В Шахтере я играю и вингера, и атакующего полузащитника, в национальной сборной также могу выступать на разных позициях".

"Все футболисты Мариуполя хороши, большинство – часть Шахтера. Знаю в основном именно этих ребят, кто был здесь и принадлежит нашему клубу. Мариуполь – команда с неплохими качествами и интересными характеристиками. Мы должны усердно поработать, если хотим победить".

"Постараемся показать красивый, качественный футбол. Надеюсь, болельщики заполнят стадион. Для нас это непередаваемые эмоции, когда выходишь на поле и видишь детей, родителей, которые смотрят матч и болеют за тебя. Мы будем играть за Донецк и с особенными чувствами к Харькову. Если будет много людей, это поможет нам показать еще более красивый футбол", – приводит слова Марлоса официальный сайт клуба.

Матч Шахтер – Мариуполь состоится в Харькове в воскресенье, 25 августа.