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Защитник Шахтера: Я думал, что Динамо пройдет Брюгге

Защитник Шахтера: Я думал, что Динамо пройдет Брюгге
15:37 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер ФК Шахтер

Новости спорта:Защитник Шахтера Николай Матвиенко поделился мнением о предстоящем матче против Мариуполя и о выступлениях Динамо в Лиге чемпионов.

Центральный защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко рассказал о подготовке к матчу пятого тура УПЛ с "Мариуполем", а также вспомнил недавние баталии динамовцев и бельгийцев. Слова "горняка" передает корреспондент издания Tribuna. Напомним, Игорь Суркис также считает, что столичная команда должна была пройти "черно-синих".

– Насколько неожиданным стал для тебя вылет "Динамо" из ЛЧ?

– Я думал, что киевляне пройдут "Брюгге" – даже несмотря на первый проигранный матч.

– Что можешь сказать о нападающих "Мариуполя"?

– Фомин не будет играть. Азовцы арендовали Кулакова у "Шахтера", но и он не сможет выйти на поле, у них есть проблемы. Наверное, будут какие-то перестановки, сложно сказать. У нас будет видеоанализ, там уже будем разбирать.

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– Матч "АЗ" – "Мариуполь" удалось посмотреть?

– Первый тайм смотрел – украинцам было очень сложно.

– Матч с "Мариуполем" состоится в День шахтера. Это что-то значит?

– Естественно. Обязательно хотим победить. Думаю, будет красивый футбол.

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– Связи уже наиграны или "Шахтер" еще в процессе построения игры?

– Всегда можно лучше, всегда нужно тренироваться, чтобы совершенствоваться. Преследуем цель – каждый день придумывать что-то новое и улучшать свои навыки.

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– Скоро жеребьевка ЛЧ. С кем бы хотелось сыграть? Или не хотелось?

– Пока не думал. Это жребий: кто выпадет — с тем и будем играть. Хотелось бы с "Челси".

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Николай Матвиенко.
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