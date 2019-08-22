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Клопп сравнил Коутиньо с легендой итальянского футбола

Клопп сравнил Коутиньо с легендой итальянского футбола
16:01 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением об экс-игроке "красных" Филиппе Коутиньо.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп в комментарии немецкой прессе расхвалил своего бывшего подопечного, заявив, что Бавария провернула замечательный трансфер.

"Филиппе – футболист, который доминирует на поле. Он помогает команде и определяет ее игру. Ему будет трудно показать максимум с первого дня, но Бавария получила прекрасного игрока.

Коутинью не всегда играл на любимой позиции "десятки", также исполнял функции "восьмерки" и прекрасно проявлял себя на фланге атаки. Он силен и в условиях ограниченного пространства, и в свободных зонах.

Стали известны условия трансфера Коутиньо из Барселоны в Баварию

Со времен Алессандро Дель Пьеро (1993-2012 годы в Ювентусе), который отправлял мяч в угол ворот с острых углов, я не видел никого, кто мог бы столь же регулярно забивать после смещений слева в центр, как Коутиньо", – сказал Юрген Клопп в интервью немецкому изданию Kicker.

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Напомним, что этим летом Бавария арендовала Коутиньо у Барселоны за 8,5 млн евро с правом выкупа футболиста через год. Фелиппе до перехода в Барсу играл под руководством Клоппа в Ливерпуле.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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