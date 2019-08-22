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Наставник Баварии прокомментировал все летние трансферы клуба

Наставник Баварии прокомментировал все летние трансферы клуба
19:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Баварии Нико Ковач рассказал об адаптации новых футболистов в команде.

Мюнхенская Бавария этим летом неплохо поработала на трансферном рынке, сумев подписать нескольких высококлассных футболистов в лице Филиппе Коутиньо, Ивана Перишича, Лукаса Эрнандеса и Бенжамена Павара.

Главный тренер "красных" Нико Ковач рассказал об адаптации новичков в клубе и поделился эмоциями от их подписания.

"Коутиньо пока не тренировался с командой. Мы хотим сначала привести его в форму и не собираемся рисковать, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал. Филиппе - футболист мирового класса и очень скромный молодой человек. Мы планируем задействовать его в команде.

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Перишич в данный момент находится в тех же физических кондициях, что и другие наши игроки, потому что он начал тренироваться раньше, чем Филиппе. Я очень рад видеть его в качестве игрока Баварии.

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Эрнандес усердно работает, он отличный парень. Павар до сих пор демонстрировал отличные показатели. Он может играть на позиции крайнего защитника и в центре обороны. Я очень доволен им", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

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ФК Бавария, Футбол, Иван Перишич, Новости футбола, Нико Ковач, Филиппе Коутиньо, Бенжамен Павар.
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