Наставник Баварии прокомментировал все летние трансферы клуба

Новости спорта:Наставник Баварии Нико Ковач рассказал об адаптации новых футболистов в команде.

Мюнхенская Бавария этим летом неплохо поработала на трансферном рынке, сумев подписать нескольких высококлассных футболистов в лице Филиппе Коутиньо, Ивана Перишича, Лукаса Эрнандеса и Бенжамена Павара.

Главный тренер "красных" Нико Ковач рассказал об адаптации новичков в клубе и поделился эмоциями от их подписания.

"Коутиньо пока не тренировался с командой. Мы хотим сначала привести его в форму и не собираемся рисковать, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал. Филиппе - футболист мирового класса и очень скромный молодой человек. Мы планируем задействовать его в команде.

Перишич в данный момент находится в тех же физических кондициях, что и другие наши игроки, потому что он начал тренироваться раньше, чем Филиппе. Я очень рад видеть его в качестве игрока Баварии.

Эрнандес усердно работает, он отличный парень. Павар до сих пор демонстрировал отличные показатели. Он может играть на позиции крайнего защитника и в центре обороны. Я очень доволен им", - приводит слова Ковача официальный сайт клуба.