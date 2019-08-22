Хавбек сборной Англии продлил контракт с Ливерпулем

Новости спорта:Центральный полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен продлил свой контракт с мерсисайдцами.

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен поставил новую подпись под новым контрактом с клубом, сообщает официальный сайт "красных".

Отмечается, что футболист обновил свое соглашение с мерсисайдцами до 2023 года. Действующее соглашение истекало в 2022 году.

"Я действительно, очень взволнован. Контракт был в разработке некоторое время, поэтому приятно наконец подписать его и просто продлить мое время здесь", — сказал Окслейд-Чемберлен.

Ранее английский футболист заявил, что Ливерпулю будет сложнее добиться успеха в текущем сезоне.