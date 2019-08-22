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Хавбек сборной Англии продлил контракт с Ливерпулем

Хавбек сборной Англии продлил контракт с Ливерпулем
22:37 Чт, 22 Август 2019 Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен продлил свой контракт с мерсисайдцами.

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен поставил новую подпись под новым контрактом с клубом, сообщает официальный сайт "красных".

Отмечается, что футболист обновил свое соглашение с мерсисайдцами до 2023 года. Действующее соглашение истекало в 2022 году.

"Я действительно, очень взволнован. Контракт был в разработке некоторое время, поэтому приятно наконец подписать его и просто продлить мое время здесь", — сказал Окслейд-Чемберлен.

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Ранее английский футболист заявил, что Ливерпулю будет сложнее добиться успеха в текущем сезоне.

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ФК Ливерпуль, Алекс Окслейд-Чемберлен, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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