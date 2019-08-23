Ференцварош с украинцами в составе не сумел обыграть литовский клуб

Новости спорта:Ференцварош Сергея Реброва увез ничью в матче со скромным литовским клубом.

Сергей Ребров доверил место в основе двум украинцам. В опорной зоне появился Игорь Харатин, а место на фланге атаки занял Александр Зубков. А вот другой центрхав Даниил Игнатенко начал матч со скамейки запасных и так и не появился.

Венгерская команда выглядела интереснее. Подопечные Реброва нанесли почти в три раза больше ударов по воротам соперника. Однако кипер хозяев не позволил венгерской команде увезти победу. В итоге финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Ответный матч в Венгрии состоится 29 августа.