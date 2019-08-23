Роналду рассказал, когда покинет сборную

Новости спорта:Форвард сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о своих планах в составе национальной команды.

Звездный падающий признался, что будет готов выступить на чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре, несмотря на то, что на тот момент КриРо будет 37 лет.

"Я не закрываю дверь в сборную Португалии. Пока у меня есть силы и мотивация, я всегда буду готов приехать в расположение национальной команды. Завершу карьеру в сборной только в том случае, если меня перестанут в нее вызывать.

Не исключаю, что сыграю на чемпионате мира в Катаре. Думаю, я буду готов к этому на тот момент. Я пережил множество прекрасных моментов вместе со сборной Португалии.

Может быть, наибольшее удовольствие от игры за сборную я получал в течение последних пяти лет. Не спрашивайте почему, но я очень люблю выступать за сборную своей страны.

Португалия - это страна, где я хотел бы жить. Уверен, через несколько лет вместо с семьей переедем сюда на полноценной основе", - приводит слова Роналду AS.