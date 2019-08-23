"АПЛ - это не скачки лошадей": Клопп поделился мнением о борьбе в Англии

Новости спорта:Специалист считает, что за главный титул в Англии борются множество клубов.

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что за титул чемпиона Англии борются множество клубов. Специалиста цитирует Sky Sports.

"Я не считаю, что АПЛ - это гонка двух лошадей. Если бы это было именно так, то я бы не предполагал, что мы - вторая лошадь.

В этом сезоне мы должны бороться за главный титул. Ну и в ЛЧ мы должны выступить не хуже, чем в прошлом году.

Сейчас в АПЛ только начинаются игры. Мы не обращаем внимания, какое место в таблице мы занимаем. Вся борьба - впереди", - сказал Клопп.

Напомним, в минувшем сезоне Ливерпуль занял второе место в АПЛ. Однако, подопечные Клоппа стали победителями Лиги чемпионов.

Ранее Клопп рассказал, когда он может завершить свою тренерскую карьеру.